Son dakika haberleri... Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

27.06.2022 23:28

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı.

Kastamonu'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza, Kastamonu'da D030-D765 karayollarının kesişim noktasında bulunan kavşakta Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere sevk ediliyor.

(Özgür Kaya/İHA)

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Son dakika haber | Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (3) Son dakika haber | Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (3) Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (2) Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (2)
Kaynak: İHA

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