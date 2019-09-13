Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Otobüsün muavini Metehan Yavuz ile traktör sürücüsü Mece yaralandı.

Bülent Dikmen 'in kullandığı 41 BU 901 plakalı yolcu otobüsü, Araç ilçesi Sarpun köyü yakınlarında Recai Mece idaresindeki 37 AH 926 plakalı traktörle çarpıştı.

Kastamonu 'da yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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