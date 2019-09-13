Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
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Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bülent Dikmen'in kullandığı 41 BU 901 plakalı yolcu otobüsü, Araç ilçesi Sarpun köyü yakınlarında Recai Mece idaresindeki 37 AH 926 plakalı traktörle çarpıştı.

Otobüsün muavini Metehan Yavuz ile traktör sürücüsü Mece yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Araç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kastamonu, Dikmen, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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