Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
1 saat önce
Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:26 Kaynak: AA
Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bülent Dikmen'in kullandığı 41 BU 901 plakalı yolcu otobüsü, Araç ilçesi Sarpun köyü yakınlarında Recai Mece idaresindeki 37 AH 926 plakalı traktörle çarpıştı.
Otobüsün muavini Metehan Yavuz ile traktör sürücüsü Mece yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Araç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
AK Parti'den Davutoğlu'nun istifasına ilk yorum: Milletin çizdiği yoldan sapanlar her yerden istifa edebilir Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede sektör temsilcilerine sitem etti Gözü dönmüş sapık, muska yazdırmak için gelen kadına kabusu yaşattı Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu?