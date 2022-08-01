Yolda yürürken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yolda yürürken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

01.08.2022 23:45
Yolda yürürken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Kastamonu'da yolda yürüdüğü sırada fenalaşan şahıs hayatını kaybetti.

Kastamonu'da yolda yürüdüğü sırada fenalaşan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, İsmailbey Mahallesi'ndeki Turan Topçuoğlu Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Korkmaz yolda yürüdüğü sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Korkmaz'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

YORUMLAR
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5 çocuk babası evinde ölü bulundu 5 çocuk babası evinde ölü bulundu Çürüyen dut ağacı, park halindeki aracın üzerine devrildi Çürüyen dut ağacı, park halindeki aracın üzerine devrildi
Kaynak: İHA

Ahmet Korkmaz, Kalp Krizi, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda yürürken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolda yürürken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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