Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Daday- Eflani karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday-Eflani karayolu üzerinde Süleyman Y. (53) yönetimindeki 19 EE 413 plakalı Renault marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Meydana gelen trafik kazasında araç şoförü Süleyman Y. ile yanında yolcu olarak bulunan Aynur D. (46) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU