Kastamonu'da zincirleme kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da zincirleme kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

18.08.2022 21:19

Kastamonu'nun Eşen köyü mevkiinde motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil takla atarak karşı şeride geçti. 4 aracın birbirleriyle çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Kastamonu-Taşköprü karayolu Eşen köyü mevkiinde plakası öğrenilemeyen aracın sürücüsü, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca yolun karşı şeridine geçti. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil, önce minibüse, ardından da 2 araca daha çarptı. Otomobilin çarptığı minibüs ise kaza yerinden yaklaşık 300 metre ileride durabildi.

Kastamonu haber! Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü

3 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazanın ardından can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Tuncel Yılmaz, Veli Özdemir ve Şükrü Güler hayatını kaybetti. Yaralanan Adem Z. (51), Ziya B. (55), Nezahat G. (50), Mustafa S. (42) ve Mehmet K. (44) ambulanslara bindirilerek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, el fenerleriyle çevrede başka yaralı olup olmadığını aradı.

Kastamonu haber! Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü

"KARŞI ŞERİTTEN UÇARAK ÜZERİMİZE GELDİ"

Can pazarının yaşandığı kaza anını anlatan Suat Kıroğlu, "Biz, Samsun'a gidiyorduk. Karşı şeritten uçarak üzerimize geldi. Önce bizim aracımıza çarptı, ardından arkadan gelen araçlara çarptı. Bize çarptıktan sonrasını biz göremedik. Ancak 300 metre ileride durabildik biz. Aracımız devrilmedi. Şansa el frenini çektik ve gelip burada durduk. İki kişiyi kontrol amaçlı hastaneye getirdiler. Aracımız, ilk bize çarpmanın etkisiyle bu hale geldi. Biz başka hiçbir yere çarpmadık. Araba çarpınca bu hale geldik" dedi.

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Eşen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da zincirleme kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da zincirleme kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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