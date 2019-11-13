Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki cezaevinden kaçtı, jandarma kıskıvrak yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'daki cezaevinden kaçtı, jandarma kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

Kastamonu'daki cezaevinden kaçtı, jandarma kıskıvrak yakaladı

6 saat önce

Kastamonu'daki cezaevinden firar eden 38 yaşındaki V.Y., Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yakalandı.

Kastamonu'daki cezaevinden kaçtı, jandarma kıskıvrak yakaladı, System.String[]

Kastamonu'daki cezaevinden firar eden 38 yaşındaki V.Y., Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yakalandı. Mahkemeye sevke dilen V.Y., tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'nun Araç ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firari olduğu öğrenilen 38 yaşındaki V.Y.'nin Nebioğlu beldesine geldiği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri yapılan operasyonla Nebioğlu beldesinde kaçmaya çalışan V.Y., yapılan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin Araç Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan ve Zonguldak İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.


Yakalanan V.Y., Çaycuma Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:22 Kaynak: İHA
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