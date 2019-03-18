Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki Cinayet

Kastamonu'daki Cinayet

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan silahlı kavgada Ergin Bacak'ı öldürdükleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Kastamonu'daki Cinayet, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan silahlı kavgada Ergin Bacak'ı öldürdükleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tosya ilçesi Yangın Kulesi mevkisinde çıkan kavgada hayatını kaybeden Ergin Bacak'ı (28) öldürdüğü iddia edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili Ergin Bacak'ın kayınpederi Murat K. (54) ile kayınbiraderleri Salik K. (28) ve Mehmet K (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yangın Kulesi mevkisinde aynı otomobilde bulunan Murat K, Salik K. ve Mehmet K, ile Ergin Bacak arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih K. av tüfeği ile Bacak'ı yaralamıştı. Ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Bacak burada yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Tosya, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Haberin Güzel Sunucusu, Saatinin Fiyatıyla Dudak Uçuklattı! Erdoğan'dan Çok Çarpıcı Ayasofya Açıklaması: Bu Oyunlara Gelmeyelim! Uyuşturucu Yüzünden Ölümden Dönen Demi Lovato'dan İlginç İtiraf! Cami Saldırısında Eşini Kaybeden Yeni Zelandalı Duygulandıran Sözler: Onu Bağışlıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 00:20:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki Cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]