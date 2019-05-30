Kastamonu'daki cinayet
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bıçaklayarak öldürdüğü kişiyi yol kenarına attığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:56 Kaynak: AA
'nun Taşköprü
ilçesinde bıçaklayarak öldürdüğü kişiyi yol kenarına attığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İlçeye bağlı Küçüksu köyü Çanşa mevkisinde yol kenarında cesedi bulunan İsa Kapucu'nun cinayet zanlısı olduğu öne sürülen Y.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çanşa mevkisinde yol kenarında vatandaşlar, yerde hareketsiz halde birini görmüş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yerde yatan kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit etmişti. İsa Kapucu'ya ait olduğu belirlenen ceset, Taşköprü Devlet Hastanesi
morguna kaldırılmıştı.
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