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Kastamonu'daki cinayet

30 dakika önce

Kastamonu'da öldürülen İsa Kapucu'nun cinayet zanlısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

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Kastamonu'da öldürülen İsa Kapucu'nun cinayet zanlısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Taşköprü ilçesinde, 28 Mayıs'ta bıçakla öldürüldükten sonra yol kenarına atılan Kapucu'nun cinayet zanlısı olduğu ileri sürülen 2 şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, zanlılardan S.C'yi (46) Kırklareli'nde, C.K'yi (34) ise İstanbul'daki bir otoparkta yakaladı.

Şüpheli S.C'nin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı, C.K'nin de yurda yasa dışı yollarla giren göçmenlerle saklandığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, zanlılara yardım ve yataklık eden M.Ö'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Taşköprü ilçesine bağlı Çanşa köyü yakınında 28 Mayıs'ta vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görmüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kişinin öldüğünü belirlemişti. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin İsa Kapucu'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Kastamonu, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:20 Kaynak: AA
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