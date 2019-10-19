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Kastamonu'daki cinayet

1 saat önce

Kastamonu'da kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

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Kastamonu'da kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Tartıştığı Süleyman Asar'ı tabancayla vurduktan sonra jandarmaya teslim olan E.Ç, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Taşköprü ilçesine bağlı Çiftkıran köyünde yaşayan E.Ç. ve Süleyman Asar tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ile vurulan Asar olay yerinde hayatını kaybetmişti. E.Ç. ise bir süre sonra jandarmaya teslim olmuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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