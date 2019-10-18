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Kastamonu'daki cinayet davası

2 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, hareket halindeki araca ateş ederek, baba ile oğlunu öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

Kastamonu'daki cinayet davası, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, hareket halindeki araca ateş ederek, baba ile oğlunu öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" iddiasıyla tutuklu yargılanan E.B.A. (18) katıldı.

Sanık E.B.A. savunmasında sürekli tehdit edildiğini belirtti. Olaydan bir hafta önce yine tehdit edildiğini öne süren E.B.A. "Halil Kendir ve oğlu İzzet Kendir araçla yanımdan geçerken bana küfür etti. Halil Kendir elini beline doğru attı. Ben de silahını çıkaracağını düşündüğüm için ateş ettim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.

Taşköprü ilçesinin Alatarla köyünde, 26 Temmuz 2018 tarihinde, E.B.A, İzzet Kendir (43) idaresindeki 41 EZ 347 plakalı otomobile tabancayla ateş açmış, araçta bulunan Halil Kendir (68) ve oğlu İzzet Kendir hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan E.B.A. tutuklanmıştı.

Kastamonu, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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