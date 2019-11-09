Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki cinayetle ilgili bir tutuklama daha
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'daki cinayetle ilgili bir tutuklama daha

Kastamonu'daki cinayetle ilgili bir tutuklama daha

6 saat önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Kastamonu'daki cinayetle ilgili bir tutuklama daha, System.String[]

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı.


Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahallesi Muhtarı Mehmet Özcan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Gökhan E'nin salıverilmesine cumhuriyet savcılığınca itiraz edildi. Yeniden gözaltına alınan Gökhan E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Çorbacı ile ilçedeki bir benzin istasyonunda 31 Ekim'de tartışan ardından Halil E, Gökhan E. ve Hüseyin E, Çorbacı'nın bulunduğu ilçe merkezindeki kahvehaneye gidip pompalı tüfekle ateş etmişti. Olayda Çorbacı ile Özcan hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Halil E. tutuklanmış, Hüseyin E. ve Gökhan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine Hüseyin E'de tutuklanarak cezaevine konulmuştu. - KASTAMONU

Mehmet Özcan, Kastamonu, Hanönü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:12 Kaynak: İHA
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