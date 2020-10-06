Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün kent merkezindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, yabancı uyruklu biri kadın 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Z.A. ve S.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. S.H. ve S.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte iki adrese yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Z.A, S.H, S.A. ve S.H. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur