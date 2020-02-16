Kastamonu'daki Endüstriyel Orman Ürünleri Tesisinin enerjisi GES'ten karşılanacak

Kastamonu Ticaret Borsası tarafından faaliyete geçirilen Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisinin çatısına 5 milyon TL bütçeyle güneş enerjisi sistemi kurulacak. 3 milyon TL'si KUZKA tarafından hibe edilecek güneş enerjisi projesinin tamamlanmasında tesisin bütün enerji ihtiyacı bu projeden karşılanacak.



Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından sağlanan güdümlü proje desteğiyle Kastamonu Ticaret Borsası Ortak Kullanım Tesisinin enerji ihtiyacı kurulacak güneş enerji santralinden karşılanacak.



Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Kastamonu Ticaret Borsası Ortak Kullanım Tesisi Güneş Paneli Kurulumu Projesi"nin sözleşmesi imzalandı. Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında KUZKA Hizmet Binasında gerçekleştirilen imza törenine, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Dr. Serkan Genç, Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İşeri ve kurumun ilgili temsilcileri katıldı.



"Proje tesisin verimliliğine katkı sağlayacak"



İki yıllık sürede bitirilmesi ön görülen projenin, tamamlanması ile birlikte ortak kullanım tesisinin verimliliğine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, "Bu proje, bir projeyle kurulan ahşap ortak kullanım tesisinin sürdürülebilirliğine katkı sağlarken, gelir gider dengesini lehinize çevrilecektir. Bundan dolayı güzel düşülmüş bir proje olarak görüyorum. Projede emeği geçen herkese ben de özellikle teşekkür ediyorum" dedi.



"GES Projesi 2 yıl sonra aktif hale gelecek"



Proje hakkında katılımcılara bilgiler veren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç de, "Kastamonu Ticaret Borsası'nın Kastamonu OSB'de bir ortak kullanım tesisi bulunmaktadır. Ajansımız ve Ticaret Borsası'nın ortağı olduğu projeye güdümlü proje desteği sağlıyoruz. Bu proje kapsamında tesisin çatısına kurulacak 750 kWh saat kapasiteli güneş enerji panelleri ile ortak kullanım tesisinin enerji ihtiyacının tamamı karşılanacak. Yaklaşık 5 milyon TL bütçeli projeye Ajans olarak 3 milyon TL tutarında bir hibe desteği sağlayacağız. Projenin 2 yıl uygulama süresi içinde aktif hale gelmesini planlıyoruz" diye konuştu



"Proje, tesisisin tüm enerji ihtiyacını karşılayacak"



2017 yılında faaliyete başlayan ortak kullanım tesisinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na "Kastamonu Ticaret Borsası Ortak Kullanım Tesisi Güneş Paneli Kurulumu Projesi"nin sundukları belirten Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İşeri, "Ajansımızda sağ olsun projeye ilgi göstererek destek sağladı. Büyük bir proje, büyük bir iş Kastamonu için hayırlı olacağı inancıyla, inşallah altından kalkacağımıza inanıyorum. İlgi ve desteklerinden dolayı Genel Sekterimiz Dr. Serkan Genç'in şahsında tüm Ajans çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sağladığı destekle KUZKA tarafından uygulanan güdümlü proje desteği kapsamında, Kastamonu OSB'de ortak kullanım tesisinin çatısına kurulacak 750 kWh enerji üretim kapasitesine sahip güneş enerji santraliyle ortak kullanım tesisinin enerji maliyetleri tamamen ortadan kaldırılırken, yapılacak tasarrufla da üye firmalara daha nitelikli hizmetlerin sağlanması amaçlanıyor. - KASTAMONU