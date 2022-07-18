Kastamonu 'da bir kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'daki hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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