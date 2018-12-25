Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki Fetö/pdy Davaları

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davaları

1 saat önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davaları, System.String[]
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yılmaz Ç. ve Hamza K. ile avukatları katıldı.

Yılmaz Ç, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Kullanılmış bir telefon hattı satın aldığını savunan Yılmaz Ç, " Elazığ'da hattı kullandığım öne sürülüyor. Elazığ'da hiç bulunmadım. Böyle bir programı bilmiyorum, hiç duymadım da. Hattı sonradan aldım, ByLock bana ait değil." dedi.

Hamza K. ise örgütle bağı bulunmadığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Yılmaz Ç'nin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, Hamza K. hakkındaki duruşmayı ise eksiklerin tamamlanması için erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:53 Kaynak: AA

Kastamonu, 3. Sayfa
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