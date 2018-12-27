Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki Fetö/pdy Davaları

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davaları

1 saat önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davaları, System.String[]
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.


Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan Özlem U. ve Enes U. ile Mehmet A. tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Tolgahan K, Esra A. ve Yalçın T. ise duruşmaya gelmedi.

Mehmet A. savunmasında örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savunan Özlem U. da tahliye talebinde bulundu.

Enes U. da atılı suçlamaları kabul etmeyerek, hakkında beyanda bulunan kişilerle yüzleşmek istediğini söyledi.

Tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmaları erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:39 Kaynak: AA

Kastamonu, 3. Sayfa, Güncel
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