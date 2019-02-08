Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki Fetö/pdy Davaları

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davaları

1 saat önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.


Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar, Fehmi K, Furkan Ş, Murat E, Adem A, Adem T. ile Duygu K. ve Ayşe M. katıldı.

Duygu K. savunmasında olumsuz bir sicilinin olmadığını savunarak, "Devletimin ve milletimin zararına hiç bir eylemim olmadı. Hiç bir terör örgütüyle alakam olmadı." dedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia eden Duygu K, "Bana ByLock içeriğinde okuduğunuz şahısları tanımıyorum. Eşim 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mükerrer bir yargılama söz konusudur. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Fehmi K. ise eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu.

Murat E. de örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia ederek, "Hattı ne zaman kullandığımın kayıtları ortadadır." dedi.

Suçsuz olduğunu ifade eden diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Ayşe M, Adem A. ve Adem T. hakkında beraat kararı veren mahkeme heyeti, diğer duruşmaları erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:00 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
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