Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

7 saat önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 2 sanıktan biri hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları, System.String[]
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 2 sanıktan biri hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet K. ile Harun G. katıldı.
Önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirten Mehmet K. beraat talebinde bulundu.
Harun G. ise örgütle bir bağının bulunmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.
Mehmet K'yı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, Harun G'nin duruşmasını erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:29 Kaynak: AA
Mehmet K, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Üniversiteye Yeni Rektör Atadı Kediyi Yere Vurarak Öldüren Caniye 2 Yıl Hapis Cezası Verildi TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:48:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]