Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları
7 saat önce
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 2 sanıktan biri hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:29 Kaynak: AA
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 2 sanıktan biri hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet K. ile Harun G. katıldı.
Önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirten Mehmet K. beraat talebinde bulundu.
Harun G. ise örgütle bir bağının bulunmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.
Mehmet K'yı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, Harun G'nin duruşmasını erteledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Üniversiteye Yeni Rektör Atadı
Kediyi Yere Vurarak Öldüren Caniye 2 Yıl Hapis Cezası Verildi
TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var
Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu