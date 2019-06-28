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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

44 dakika önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları, System.String[]
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Adem Y. ve Şerife K. katıldı. Ayşe Ç. ile Bahri B. ise duruşmaya gelmedi.
Adem Y, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti. Örgütle bir bağı bulunmadığını öne süren Adem Y, "Hattımı ortaokul yıllarında aldım. 2014 yılı başına kadar kullandım. İş yerindeki kablosuz ağa bağlandığım zamanlar oldu. ByLock bu şekilde yüklenmiş olabilir." dedi.
Kapatılan Bank Asya'da birikim yapmak için hesap açtığını ifade eden Adem Y, "Banka hakkında çıkan söylemlerin ardından hesabımı kapattım." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, dosyalardaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmaları erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:59 Kaynak: AA
Kastamonu, Güncel
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