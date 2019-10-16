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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

1 saat önce

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları, System.String[]

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.


Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan Selçuk Ç, tutuksuz yargılanan Yasemin T. ile eşi Hüseyin T. ve Enes T. katıldı.

Enes T. savunmasında, daha önceki ifadelerinde bildiği her şeyi anlattığını söyledi.

Terör örgütlerinin dershanelerine gitmediğini belirten Enes T, "Ertuğrul diye bir şahıs ders çalışmak ve dini sohbet yapmak için bizi çağırdı. Ben bu eve 4-5 defa gittim." dedi.

Jandarma astsubay okulunu kazandığını anlatan Enes T, şu ifadeleri kullandı:

"Bu okulu kazanmamda kimsenin desteği olmadı. Benim bu okulu kazandığımı öğrenmişler. Sohbetleri bırakmamamızı söylediler. Hattımı değiştirdim yine ulaştılar. Kendi istekleri doğrultusunda yaşamamız ve evlenmemiz gerektiğini söylediler. Ben bunları kabul etmedim. Daha sonra ben arkadaşımla birlikte bu sohbetleri bıraktım. Daha sonra da aradılar ancak biz gitmedik. Yabancı numaralar ve gizli numaralara telefonumu kapattım."

Meslekten ihraç edildiğini belirten Enes T, beraat talebinde bulundu.

On dört aydır tutuklu olduğunu belirten Selçuk Ç. ise bu süre içinde psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar Yasemin T. ile Hüseyin T. ise önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladıklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti duruşmaları erteledi.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:18 Kaynak: AA
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