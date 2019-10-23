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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

57 dakika önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddia edilen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları, System.String[]

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddia edilen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.


Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muharrem A, Ahmet K, Mustafa S, Huriye A. ve Kadir Y. katıldı.

Suçsuz olduğunu iddia eden Muharrem A, beraat talebinde bulundu.

Mustafa S. ise iş bulamadığı için bir dönem örgüte ait kurumlarda çalıştığını söyledi.

Örgütle bir bağının bulunmadığını öne süren Mustafa S. ise "Örgüte ait yurtlarda kalmadım. Bunlara karşı herhangi bir sempati duymadım." dedi.

Diğer sanıklar da önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarlayarak, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.


Kadir Y. hakkında beraat kararı veren mahkeme heyeti, diğer duruşmaları erteledi.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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