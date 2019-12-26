Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları - Son Dakika

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

6 saat önce

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 11 sanıktan biri beraat etti.

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları, System.String[]

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 11 sanıktan biri beraat etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz yargılanan Sedat E, Yusuf K, Hakan A, Ayşe Ç, Hülya S, Murat G, Nebahat G, Cemile Y, Zehra V, Meryem D. ve Nagehan A. ile avukatları katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı ve örgüte yakınlığı bulunan derneklere üye olduğu iddiasıyla yargılanan Ayşe Ç. savunmasında, örgütle bağı olmadığını öne sürdü.

Sedat E. de suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatını talep etti.

Diğer sanıklar da önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarlayarak, beraat talebinde bulundu.

Sedat E'nin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, diğer duruşmaları ise erteledi.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Dere taştı, Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı Öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan İngiliz kadın öğretmenin davası AK Parti'den ayrılan Ali Babacan: Siyasete döndüm çünkü memlekete baktıkça içim kan ağlıyor

Son Dakika Haberleri
20:35 Edirne tarihi cephe gerisi hastanesi müze olacak - Son Dakika
20:35 Erzincan'da kuvvetli rüzgar çok sayıda çatı uçmasına neden oldu - Son Dakika
20:35 Bakan Selçuk asgari ücreti açıkladı - Son Dakika
20:35 Adıyaman kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika
20:34 Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verilmeye başlandı - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika
19:23 Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 20:41:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]