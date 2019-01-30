Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki Fetö/pdy Davalarında Karar

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davalarında Karar

1 saat önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 2 sanıktan biri hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davalarında Karar, System.String[]
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 2 sanıktan biri hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Müberra Ünal ve Abdülkerim Ü. katıldı.

Müberra Ünal, duruşmadaki savunmasında, suçsuz olduğunu belirterek, örgüte herhangi bir yardımda bulunmadığını öne sürdü.

Abdülkerim Ü. de herhangi bir örgüte üye olmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti.

Ünal'a "örgüte yardım ettiği" gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Abdülkerim Ü'nün ise beraatine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:50 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
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