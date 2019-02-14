Kastamonu'daki Fetö/pdy Davalarında Karar

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 4 sanıktan biri 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 4 sanıktan biri 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Sami A, Yüksel A, Ramazan Y. ve Doğan Başkurt katıldı.



Başkurt, savunmasında, terör örgütüyle bir bağının olmadığını, örgüte herhangi bir yardımda da bulunmadığını öne sürdü.



Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini talep etti.



Başkurt'u 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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