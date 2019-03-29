Kastamonu'daki Fetö/pdy Davalarında Karar

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 2 sanıktan birine hapis cezası verildi.

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 2 sanıktan birine hapis cezası verildi.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Akalın, Sincan Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.



Tutuksuz yargılanan Murat E. ise duruşmaya gelmedi.



Sanık Akalın, savunmasında örgütle bir bağı bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.



Akalın'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Murat E'nin ise beraatine hükmetti.

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