Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki Fetö/pdy Davalarında Karar

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davalarında Karar

1 saat önce

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 3 sanıktan birine hapis cezası verildi.

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davalarında Karar, System.String[]
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 3 sanıktan birine hapis cezası verildi.


Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Sümeyra Karabulut ile Cemal B. ile Şükrü B. katıldı.

Karabulut, duruşmadaki savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Örgütle bağı bulunmadığını savunan Karabulut, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Karabulut'u 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:50 Kaynak: AA

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