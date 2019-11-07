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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar

7 saat önce

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanık beraat etti.

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar, System.String[]

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanık beraat etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yaşar T, Ali S. ve Enes K. katıldı. Mustafa A. ve Veysel İ. ise duruşmaya gelmedi.

Yaşar T, duruşmadaki savunmasında, örgütle bir bağı bulunmadığını öne sürerek, "15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında emniyet amiri olarak görev yapıyordum. 15 Temmuz akşamı emrimde çalışan polislerle vatandaşların güvenliğini sağlama yönünde adımlar attık. Buna herkes şahittir." dedi.

Diğer sanıklar da önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladıklarını dile getirerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların beraatine hükmetti.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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