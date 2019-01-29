Kastamonu
'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 sanıktan ikisine hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan ziraat mühendisi Hüseyin Karahasan
ile tutuksuz yargılanan avukat Muammer Ş. katıldı.
Tutuksuz sanık noter Ahmet Arıkan
ise duruşmaya gelmedi.
Karahasan, duruşmada yaptığı savunmada, örgütün Kastamonu'daki avukatlardan sorumlu imamı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.
Suçsuz olduğunu iddia eden Karahasan, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Muammer Ş. de suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklardan örgütün "Kastamonu avukatlar imamı" olduğu iddia edilen Karahasan'ı 12 yıl, Arıkan'ı ise 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, Muammer Ş'nin ise beraatine hükmetti.