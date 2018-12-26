Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Ali Yazıcı ve eski huzurevi doktoru Dilek G. ile kurum çalışanları Ercan G. ve Aziz B. katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Yazıcı, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da savunmalarında suçsuz olduklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti sanıklardan Ali Yazıcı'yı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar hakkında ise beraat kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:21 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararı Verdi! Güvenlik Korucularına Aylık 135 TL Ek Tazminat Ödenecek

İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı Hande Yener'in Avukatı Taciz Davasından Çıkan Kararı Kabul Etmeyince Hakim Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:23:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]