Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa, 9 yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa, 9 yıl hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, meslekten ihraç edilmiş öğretmen Adem Atımdar, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Örgüte ait kapatılan eğitim kurumunda bir dönem çalıştığını ancak suçsuz olduğunu öne süren Atımdar, Bank Asya'ya talimat doğrultusunda para yatırmadığını ifade ederek önceki duruşmalarda verdiği ifadelerini tekrarladığını dile getirdi.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:42 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
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