Kastamonu
'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan iki kişiden birine 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi, diğer sanık ise beraat etti.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılan Orhan Evren
ile Bülent K. katıldı.
Bülent K. savunmasında suçsuz olduğunu savundu.
Kapatılan Bank Asya
'da altın hesabının bulunduğunu söyleyen Bülent K, "Yardımla bir ilgim yok. Hesabımda sürekli bir hareketlilik var. Bank Asya'daki hareketlerim bankacılık faaliyetleri hareketleridir. Örgüte yardım ve talimat doğrultusunda para yatırmak söz konusu değildir." dedi.
Orhan Evren ise Bank Asya'da 2010 yılında hesap açtırdığını belirtti.
Talimat doğrultusunda para yatırmadığını öne süren Evren, "Bankadaki hesap artışının nedeni ev almak için birikim yapmamdan kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti örgüte yardım ettiği gerekçesiyle Orhan Evren'i 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Bülent K. hakkında ise beraat kararı verdi.