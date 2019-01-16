Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar
1 saat önce
Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu
'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılan ve meslekten ihraç edilen polis memuru Mehmet Yavuz katıldı.
Yavuz, savunmasında, Kastamonu'ya 2012 yılında tayin olduğunu belirtti.
Örgütün 10-15 defa sohbetlerine katıldığını ve bunların dini amaçlı olduğunu öne süren Yavuz, "Sohbetler daha çok arkadaşlar arasında oluyordu. 2015'in ikinci yarısına kadar bu şekilde devam etti. Medyadan duyduğum haberlerin ardından bu yapıyla bağımı kopardım." dedi.
Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığı 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:03 Kaynak: AA
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