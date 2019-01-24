Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

23 dakika önce

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanıklardan birine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi, eşi olan diğer sanık ise beraat etti.

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanıklardan birine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi, eşi olan diğer sanık ise beraat etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bir kurumda uzman olarak çalışırken meslekten ihraç edilen İsmail Ç. ile eşi eski öğretmen Rüveyda Ç. katıldı.

Sanıklar, duruşmada yaptıkları savunmada beraatlerini talep etti.

Sanıklardan İsmail Ç'yi "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Rüveyda Ç'nin ise beraatine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:26 Kaynak: AA

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