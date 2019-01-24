Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanıklardan birine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi, eşi olan diğer sanık ise beraat etti.

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanıklardan birine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi, eşi olan diğer sanık ise beraat etti.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bir kurumda uzman olarak çalışırken meslekten ihraç edilen İsmail Ç. ile eşi eski öğretmen Rüveyda Ç. katıldı.



Sanıklar, duruşmada yaptıkları savunmada beraatlerini talep etti.



Sanıklardan İsmail Ç'yi "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Rüveyda Ç'nin ise beraatine hükmetti.

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