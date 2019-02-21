Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

59 dakika önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen polis memuru Durmuş Fırat katıldı.

Fırat, savunmasında, örgütle bir bağının bulunmadığını savundu.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını iddia eden Fırat, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:02 Kaynak: AA

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