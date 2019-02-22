Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan 4 sanıktan 3'üne 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan 4 sanıktan 3'üne 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Aysel Akmanoğlu, Serap Duru, Nuran Kılıçarslan ve Zeynep U. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan Akmanoğlu, Kılıçarslan ve Duru'yu "terör örgütü üyesi oldukları" gerekçesiyle 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Zeynep U'nun ise beraatine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:18 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
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