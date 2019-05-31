Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

1 saat önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar, System.String[]
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hamza Karakurt ile Mine Ö. katıldı.
Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Karakurt'a 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Mine Ö'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:58 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kastamonu'da silahlı kavga: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediyenin borç tablosunu ilçedeki bilbordlara astırdı AK Partili Ahmet Kurtuluş'a 5 yaşındaki oğlunun önünde 2 kurşun! Binali Yıldırım'dan İstanbullulara yeni vaatler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:13:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]