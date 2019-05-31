Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
1 saat önce
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:58 Kaynak: AA
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hamza Karakurt
ile Mine Ö. katıldı.
Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Karakurt'a 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Mine Ö'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.
Kastamonu'da silahlı kavga: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediyenin borç tablosunu ilçedeki bilbordlara astırdı
AK Partili Ahmet Kurtuluş'a 5 yaşındaki oğlunun önünde 2 kurşun!
Binali Yıldırım'dan İstanbullulara yeni vaatler