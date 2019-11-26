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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında yargılanan 3 sanık beraat etti
6 saat önce
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanık beraat etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:36 Kaynak: AA
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanık beraat etti.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Abdullah B. ile Recep B. katıldı. Halil A. ise duruşmaya gelmedi.
Abdullah B. duruşmadaki savunmasında örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.
Suçsuz olduğunu ifade eden Abdullah B. mahkeme heyetinden hakkında beraat kararı verilmesini istedi.
Recep B. de önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarlayarak beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların beraatine hükmetti.
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