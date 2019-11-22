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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında yargılanan 4 sanık beraat etti

6 saat önce

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanık beraat etti.

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında yargılanan 4 sanık beraat etti, System.String[]

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanık beraat etti.


Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Said D, Ayhan B, İrfan K ile Mehmet Ö. katıldı.

Said D. duruşmadaki savunmasında örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu iddia eden Said D, mahkeme heyetinden hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Diğer sanıklar da önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarlayarak beraat talebinde bulundu.


Mahkeme heyeti, sanıkların beraatine hükmetti.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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