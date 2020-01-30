Kastamonu'daki fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Kastamonu'daki fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
15 dakika önce
Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:36 Kaynak: AA
Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İnebolu, Abana ve Bozkurt ilçelerinde fuhşa aracılık yaptığı ve yer temin ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametgahında ele geçirilen kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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