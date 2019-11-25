Kastamonu'daki

Gaziantep Dernekler Konfederasyonunca Kastamonu'da düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri" sona erdi.

Kuzeykent Fuar Alanı'nda 15 Kasım Cuma günü başlayan etkinlikte, baklava, salça, baharat, kuru yemiş, lahmacun gibi yemeklerin yanı sıra bakır ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tanıtım günlerinde, sirk gösterileri ile sıra geceleri de düzenlendi.

Organizasyon sorumlusu Ekrem Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Gaziantep'i tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını anlatan Doğan, "Valimiz, Belediye Başkanımız, emniyetimiz ve zabıtalarımıza teşekkür ediyoruz. Seneye daha sıcak ortamda inşallah yeniden geleceğiz. Etkinliğimizde tahmini 60 bin kişiyi bulduk. Bu da bize göre harika bir rakam. Buradan sonra Çarşamba ilçesine gitmeyi planlıyoruz. Daha sonra Ankara'da 4 günlük bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz." dedi.