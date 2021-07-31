KASTAMONU - Gençlik kamplarına katılanlar gönüllerince eğlenme ve kaynaşma fırsatı buldu - Son Dakika

Türkiye'nin farklı illerinden Kastamonu'daki Gençlik ve Spor Bakanlığının doğa kampına katılan 136 genç, gönüllerince eğlenme ve birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu.

Farklı illerden Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'na gelen öğrenciler, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak 6 gün boyunca bisiklet, tırmanış, okçuluk, golf, dart, el sanatları, paintball, ata binme, matrak, tenis, zipline gibi etkinliklere katıldı.

Gençlere, halk ve sokak oyunları ile çeşitli konularda eğitim de verildi. 85 Türk, 51 Suriyeli öğrencinin yer aldığı kampta gençler, birbirlerinin kültürlerini de tanıma fırsatı yakaladı.

Akşamları kamp ateşi yakıp canlı müzik eşliğinde şarkılar söyleyen gençler, doğayla iç içe hoşça vakit geçirdi.

Kampa Adıyaman'dan katılan 16 yaşındaki Mehmet İnce, AA muhabirine, çok güzel etkinlikler yaptıklarını, aktiviteleri çok beğendiğini söyledi.

Gelecek yıllarda da kamplara katılmak istediğini belirten İnce, "Kovid-19 gibi bir süreçten sonra yapılan bu aktiviteler bize çok iyi geldi, çok memnunuz. Hayatımda ilk kez burada ata bindim, ok attım. Çok güzel vakit geçirdik." dedi.

Kampta Suriyeli arkadaşları olduğunu anlatan İnce, "Bize kendi halk oyunlarını öğrettiler. Biz de onlara oyunlarımızı öğrettik. Ne kadar zorluklar yaşadıklarını öğrendik. Dostluklarımız sadece burada kalmayacak. İleriki zamanlarda da görüşmeyi düşünüyoruz. Hayatımda ilk kez Karadeniz'e gelme fırsatı buldum. Bize bu fırsatı sunanlara çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta oturan 17 yaşındaki Suriyeli Ömer Amiri ise çok güzel etkinlikler yaptıklarını dile getirerek, "Kamp çok iyi geçti. Yeni arkadaşlarla tanıştık. Futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi oynadık. Ata bindim, ok attım. Birçoğunu hayatımda ilk kez yaptım. Arkadaşlarımızla güzel dostluklar kurduk. Herkes bize çok güzel davranıyor." diye konuştu.

Kendi oyunlarını diğer arkadaşlarına öğrettiklerini belirten Amiri, "10 yıl önce Türkiye'ye geldim. 7 sene çadırda yaşadım. 3 yıldır evde yaşıyoruz. Çadırda yaşadığımız için zor günler geçirdik. Böyle bir kampa ilk kez geliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bizi buraya getirdiği için çok teşekkür ederim." dedi.