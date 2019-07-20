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Kastamonu'daki gıda zehirlenmesi şüphesi

14 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, katıldıkları mevlitte ikram edilen yemekten zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 82 kişinin tedavileri tamamlandı.

Kastamonu'daki gıda zehirlenmesi şüphesi, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, katıldıkları mevlitte ikram edilen yemekten zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 82 kişinin tedavileri tamamlandı.
İlçeye bağlı Yoğunoluk köyünde, dün mevlitte ikram edilen yemekten yiyenler, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Taşköprü Devlet Hastanesine başvurdu.
Tedavi altına alınan vatandaşlar, sabaha kadar müşahede altında tutuldu. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından 82 kişi taburcu edildi.
Kastamonu, Yoğunoluk, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:35 Kaynak: AA
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