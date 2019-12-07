Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki "göçmen kaçakçılığı" operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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Kastamonu'daki "göçmen kaçakçılığı" operasyonunda 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kastamonu'da "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kastamonu'daki

Kastamonu'da "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, aralarında İran, Suriye ve Irak uyrukluların da bulunduğu zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.K, G.B, F.M. ve M.E.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si savcılıkça ve 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

Kastamonu'da 5 Aralık'ta polis ekiplerince Kastamonu- Ankara kara yolunda durdurulan araçta Suriye uyruklu 14 kişi yakalanmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 4 kişi daha yakalanmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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