Kastamonu'daki göletin yüzeyi ilkbaharda hala buzla kaplı - Son Dakika
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Kastamonu'daki göletin yüzeyi ilkbaharda hala buzla kaplı

10.03.2022 12:33
Kastamonu'daki göletin yüzeyi ilkbaharda hala buzla kaplı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki sulama göletinin yüzeyi, ilkbaharda da hala buzla kaplı halde bulunuyor.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki sulama göletinin yüzeyi, ilkbaharda da hala buzla kaplı halde bulunuyor.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta Beyler Barajı sulama göletinin yüzeyi, ocak ve şubat aylarında etkili olan ve sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının ardından buz tutmuştu.

İlkbahara girilmesine rağmen göletin yüzeyindeki buz hala çözülmedi. Baraj göletinde bulunan balık kafeslerinin üzeri de buzla kaplı bulunuyor.

Güzel görüntünün oluştuğu gölet, drone ile havadan görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, mart ayının 10'una gelinmesine rağmen göletin hala buzla kaplı olduğunu belirterek, "Burası her türlü yaban kuşunun bulunduğu, doğal hayatın yaşandığı çok güzel bir alan. Şu anda üst taraftan pek görünmese de suyun altında bir hayat yaşanıyor. O da buzlar eridiğinde ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

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Devrekani, Kastamonu, Hisarcık, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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