Son dakika haberi... MSB, Sel felaketinde Göktürk-1 Uydusu fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
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Son dakika haberi... MSB, Sel felaketinde Göktürk-1 Uydusu fotoğraflarını paylaştı

01.07.2022 21:48

Son dakika 3. sayfa haberi: MSB, Sel felaketinde Göktürk-1 Uydusu fotoğraflarını paylaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüleri paylaştı.

MSB, Sel felaketinde Göktürk-1 Uydusu fotoğraflarını paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüleri paylaştı.

MSB, Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntülerin, Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hale getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığını açıkladı.

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Kastamonu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... MSB, Sel felaketinde Göktürk-1 Uydusu fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika

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