Son dakika haberi... MSB, Sel felaketinde Göktürk-1 Uydusu fotoğraflarını paylaştı

MSB, Sel felaketinde Göktürk-1 Uydusu fotoğraflarını paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüleri paylaştı.

MSB, Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntülerin, Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hale getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığını açıkladı.