Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki hayvan pazarında bayram yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'daki hayvan pazarında bayram yoğunluğu

1 saat önce

Kastamonu'daki hayvan pazarında Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kastamonu'daki hayvan pazarında bayram yoğunluğu, System.String[]
Kastamonu'daki hayvan pazarında Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği personeli tarafından tutulan sayıya göre bin 600 büyükbaş ile 400 küçükbaş hayvanın pazar alanına girişi yapıldı.
Besici Mehmet Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar alanında büyük bir yoğunluk yaşandığını belirtti.
Yürekveren köyünde hayvan yetiştiriciliği yaptığını anlatan Pehlivan, "Alıcı ve satıcı memnun. Bu yıl alıcılar diğer yıllara göre halinden daha memnun. Pazar diğer günlere oranlara çok kalabalık. Herkesin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum." diye konuştu.
Kurban Bayramı, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte bayramda ücretsiz olacak köprüler ve yollar
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 bin aileye 4,6 milyon TL bayram yardımı yapacak Mansur Yavaş'tan 25 yıl sonra belediye memurlarına bayram ikramiyesi Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:27:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki hayvan pazarında bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]