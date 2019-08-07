Kastamonu'daki hayvan pazarında bayram yoğunluğu
1 saat önce
Kastamonu'daki hayvan pazarında Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:48 Kaynak: AA
'daki hayvan pazarında Kurban Bayramı
dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği personeli tarafından tutulan sayıya göre bin 600 büyükbaş ile 400 küçükbaş hayvanın pazar alanına girişi yapıldı.
Besici Mehmet Pehlivan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar alanında büyük bir yoğunluk yaşandığını belirtti.
Yürekveren köyünde hayvan yetiştiriciliği yaptığını anlatan Pehlivan, "Alıcı ve satıcı memnun. Bu yıl alıcılar diğer yıllara göre halinden daha memnun. Pazar diğer günlere oranlara çok kalabalık. Herkesin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum." diye konuştu.
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