Kastamonu'daki İş Kazası
1 saat önce
Kastamonu'da dün çalıştığı inşaatın 14'üncü katından 13'üncü katına düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kastamonu
'da dün çalıştığı inşaatın 14'üncü katından 13'üncü katına düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Mehmet Öncü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Taşköprü
yolu Rauf Denktaş
Caddesi'nde bulunan inşaatın 14'üncü katında çalışırken apartman boşluğundan 13'üncü kata düşen Öncü, hastaneye kaldırılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:02 Kaynak: AA
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