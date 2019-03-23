Kastamonu'daki Kazada 3 Komando Hayatını Kaybetti
27 dakika önce
Kastamonu'daki trafik kazasında 3 komando uzman erbaş hayatını kaybetti.
Kastamonu
'daki trafik kazasında 3 komando uzman erbaş hayatını kaybetti.
Hamdi Y. (41) idaresindeki 37 DH 677 plakalı kamyon, Duruçay köyü mevkisinde, aynı yönde giden uzman erbaş Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Tarlacı ile aynı otomobilde bulunan uzman erbaşlar İsmail Doğan
ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Uzman erbaş Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon şoförü Hamdi Y. yaralandı.
Kaza sonrası İnebolu-Kastamonu kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uzman erbaşların Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando
Bölüğünde görev yaptıkları öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:06 Kaynak: AA
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