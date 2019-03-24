Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki Kazada Hayatını Kaybeden Askerin Cenazesi Karaman'a Getirildi

Kastamonu'daki Kazada Hayatını Kaybeden Askerin Cenazesi Karaman'a Getirildi

24 dakika önce

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden komandolardan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı'nın cenazesi memleketi Karaman'a getirildi.

Kastamonu'daki Kazada Hayatını Kaybeden Askerin Cenazesi Karaman'a Getirildi, System.String[]
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden komandolardan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı'nın cenazesi memleketi Karaman'a getirildi. Kastamonu- İnebolu Karayolu Duruçay köyü mevkiinde dün akşam saatlerinde, içinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü askerlerinin bulunduğu otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden askerler için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Törenin ardından askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı'nın cenazesi memleketi Karaman'a getirildi. Acı haberin ardından Emre Tarlacı'nın baba ocağına ateş düştü. Piri Reis Mahallesi Şehit Zeki Yaşar Caddesi üzerinde bulunan askerin baba evine Türk bayrağı asıldı. Karaman Devlet Hastanesi morguna konulan askerin cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Musalla Meydanında kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Azdavay ilçesinden Kastamonu'ya döndükleri sırada Emre Tarlacı idaresindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hamdi Yılmazoğlu (41) yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyonla Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde çarpışmıştı. Kazada otomobilde bulunan Jandarma Uzman Onbaşıları Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, aynı araçta bulunan Jandarma Uzman Onbaşı Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon sürücüsü Hamdi Yılmazoğlu ise yaralanmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Jandarma, Karaman, Kastamonu, Güncel
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